Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trakya, Ege ve Güney Marmara için fırtına uyarısı

Trakya, Kıyı Ege ile Güney Marmara çevrelerinde yarın ve cuma günü rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Trakya’da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli; Kıyı Ege’de İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ile Güney Marmara’da Balıkesir ve Bursa çevrelerinde perşembe ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

SON HABERLER

Belki de son: Messi ve Ronaldo yarın karşı karşıya

Arjantin’le Dünya Kupası’nı kazanan Lionel Messi’li Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo’nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal’in oyuncularından kurulu karma takımla yarın karşı karşıya gelecek.