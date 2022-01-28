Trafik polisinin denetimine takılan sürücü: 70 yılı aşkın süredir araç kullanıyorum ve hiç ehliyetim olmadı

Britanya’nın Nottingham kentinde, trafik polisinin durdurduğu bir araçtaki 84 yaşındaki adam 70 yılı aşkın süredir ehliyetsiz araç kullandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Trafik polisleri bir süpermarketin otoparkında, rutin denetim yaparken durdurdukları araçtaki yaşlı adamın ehliyet ve diğer belgelerini istedi.

1938 doğumlu adamın yanıtı polis ekibini hayrete düşürdü: “12 yaşımdan beri otomobil kullanıyorum ve hiç ehliyetim olmadı. Polis tarafından da hiç durdurulmadım.”

Polis, Facebook’taki paylaşımında şaşkınlığını ve olup biteni şu sözlerle ifade etti: “Demin yaşanan şeye hala inanamıyoruz. 1938 doğumlu (!!) bir sürücünün hiç ehliyeti ve kaskosu olmamış. 12 YAŞINDAN beri araç kullanıyormuş ve polis tarafından durdurulmamış. Toplam kaç yıl ettiğini bulma konusundaki matematik işlemini size bırakıyoruz. Neyse ki şimdiye kadar kaza yapmamış.”

Bölgedeki kamera sayısının arttığı vurgulanan açıklamada, kentteki sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarıda da bulunan polis, ehliyetsiz araç kullananlara verilen cezaları anımsattı. Ancak yaşlı sürücüye ne ceza verildiği konusunda bilgi paylaşmadı. Sadece, eve yürümek zorunda kaldığının işaretini verdi!



