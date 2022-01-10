Trafik kazasında dört itfaiyeci hayatını kaybetti: Göreve gidiyorlardı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört itfaiye personeli yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi’ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekibi, kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.
Kaza mahalline 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.
Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit’in öldüğü açıklandı.
Ekiplerin kazanın olduğu bölgedeki çalışması sürüyor.