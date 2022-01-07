Trafik bariyerlerini çalan kişiye fotokapan sayesinde suçüstü

Kırklareli’nde kara yollarındaki bariyerleri çalan kişi fotokapan sayesinde suçüstü yakalandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre kara yolları güzergahlarında çalınan bariyerlerin sayılarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bazı bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yoluna yerleştirilen fotokapana, bariyerleri sökmeye çalışan bir kişinin görüntüsü yansıdı.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) M.M.’yi (37) suç üstü yakaladı.

M.M.’nni 50 bağlantı aparatını söktüğü ve bunları aracına yüklediği tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri süren M.M.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, altı tabanca fişeği, üç ruhsatsız av tüfeği ve çok miktarda fişek, 16 çeşitli ebatlarda bıçak, iki cop, kelepçe, iki testere, dört balta, bir çekiç, iki kazma, törpü, cam kesme aparatı, falçata, satır, hassas terazi, iki dürbün ve dedektör bulundu.