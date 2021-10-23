Trabzonspor liderliği bırakmadı

İçinde bulunduğumuz ekim, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’. Dünyada ve Türkiye’de kadınlar en sık meme kanserine yakalanıyor. Yılda dünyada 2,3 milyon, Türkiye’de 24 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor. Kadınlarda yaklaşık her dört kanserden biri meme kanseri. 36 yaşındaki, Buse Sevda Şengül bu yıl meme kanseri tanısı alan kadınlardan sadece biri.