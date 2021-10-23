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Yaramazlara biraz batar!

Trabzonspor liderliği bırakmadı

Süper Lig’de konuk olduğu Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 10’uncu haftayı da lider tamamladı.

Fotoğraf: AA

Gürsel Aksel Stadı’nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada Trabzonspor, 56’ıncı dakikada Gervinho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol bulamayınca müsabaka Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Bu sonuçla aldığı yedi galibiyet ve üç beraberlikle puanını 24’e çıkaran bordo-mavili ekip, 10’uncu haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29’uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 3-1’lik skorla alan Trabzonspor, namağlup serisini 22 maça çıkardı.

Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve11 beraberlik elde etti.

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