Trabzonspor, Basel maçı tribün gelirini depremzedelere bağışladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda oynadığı Basel maçında elde edilen tribün gelirinin deprem bölgesinde kullanılması amacıyla bağışlandığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada Afet ve Acil Durum Yönetimi’ne (AFAD) bağışlanan gelirin 6 milyon 196 bin 547 TL olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar denildi: ”Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz.”