Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Haziran gece saatlerinde evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılıyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından Zeyrek’in hayatını kaybettiğini duyurdu: “Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm […]