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Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 27’nci haftasında Atakaş Hatayspor’la oynayacağı karşılaşmanın kadın taraftarlara ücretsiz olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

Trabzonspor kararın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:


“Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 27’nci haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.

Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, doğu tribünleri ve kale arkaları üst bloklar için geçerli olacaktır.”

Biletlerin Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebileceği, Passolig kartın zorunlu olduğu belirtildi.

Süper Lig’de 27’nci hafta programı şöyle…

7 Mart Cuma:

  • Sipay Bodrum FK – Kasımpaşa

8 Mart Cumartesi:

  • Bellona Kayserispor – Rams Başakşehir Futbol Kulübü
  • Onvo Antalyaspor – Çaykur Rizespor
  • Trabzonspor – Atakaş Hatayspor

9 Mart Pazar:

  • Net Global Sivasspor – Göztepe
  • Reeder Samsunspor – Adana Demirspor
  • İkas Eyüpspor – Tümosan Konyaspor
  • Corendon Alanyaspor – Galatasaray

10 Mart Pazartesi:

  • Beşiktaş – Gaziantep Futbol Kulübü

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