Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu: 29 kişi hakkında işlem yapıldı

Trabzon’un Of ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan eve düzenlenen operasyonda 29 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
AA’nın haberine göre Jandarma ekipleri, Kaban Mahallesi’nde C.A’ya (49) ait eve horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatılacağı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Evde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.
Ekipler, evde bulunan 29 kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yaptı.
Dövüş yaptırılan alan ve ev, jandarma tarafından mühürlenerek kapatıldı.