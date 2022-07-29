Tour de France birbirine girdi

Tour de France Femmes’da (Fransa Bisiklet Turu Kadınlar) yaşanan büyük kaza nedeniyle yarışmacıların neredeyse yarısı düştü.

Fotoğraf: Eurosport

Turun 5’inci etabında yaşanan kazada bir yarışmacı hastanelik oldu. En uzun etabın bitmesine 50 kilometre kala Bar-le-Luc ve Saint-die-des-Vosges arasındaki düz yolda yaşanan olay hızla büyük bir kazaya dönüştü ve yarışmacıalrın neredeyse yarısı bisikletlerinden düştü.

Onlarca kişinin karıştığı kazada, üst üste binen bisikletlilerin ayrılıp yarışa devam etmesi birkaç dakika sürdü.

Birçok yarışçıda morluk ve şişlikler meydana gelirken Hollandalı bisikletçi Chantal van den Broek-Blaak’ın kolu bandajla sarıldı.

Danimarkalı bisikletçi Emma Norsgaard kaza sonrası yarışı bırakmak zorunda kaldı. Ambulansla hastaneye götürülen Norsgaard’ın ekibi 23 yaşındaki bisikletçinin kazada başını, boynunu ve sol omzunu vurduğunu açıkladı. Yarışçının kırının olmadığı, 24 saat hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.