Tottenhamlı Rodrigo Bentancur’a takım arkadaşına ‘ırkçı söylem’den yedi maç ceza

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Tottenham’ın Uruguaylı oyuncusu Rodrigo Bentancur’a takım arkadaşı Heung-min Son’a ‘ırkçı söylem’de bulunduğu gerekçesiyle yedi maç men cezası verdi.

Fotoğraf: The Athletic

FA açıklamasında 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun medyaya verdiği röportajda aşağılayıcı ve ırkçı söylem kullanması nedeniyle kural ihlalinde bulunduğu ve bu nedenle yedi maç menle 100 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 359 bin lira) cezaya çaptırıldığı belirtildi.

Bentancur, haziranda ülkesindeki bir programda Tottenham formasına ilişkin bir soru üzerine Güney Koreli takım arkadaşı Heung-min Son’la ilgili “Sonny’nin mi? Sonny’nin kuzeni de olabilir çünkü hepsi aynı görünüyor” demişti.

Uruguaylı futbolcu tepki çeken ifadesinin ardından özür dilemişti. Son’sa Bentancur’un sözleriyle ilgili şöyle konuşmuştu:

“Rodrigo’yu seviyorum. Onunla güzel anılarımız oldu. Bu açıklamaların ardından hemen özür diledi.”

Bentancur, Londra temsilcisinin Premier Lig’de Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton ve Liverpool’la İngiltere Lig Kupası’ndaki (Carabao Cup) Manchester United maçlarında forma giyemeyecek.

27 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi müsabakalarındaysa görev alabilecek.

