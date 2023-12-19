Tosun Paşa’nın ‘Suphi’si Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan 75 yaşında hayatını kaybetti.

Cevdet Arıkan. (AA)

Arıkan’ın ölüm haberini, oğlu Cem Arıkan verdi:

“Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun.”

Kimdir?

1948’de İstanbul’da doğan Cevdet Arıkan, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

1970’li yıllarda Yeşilçam’a adım atan Arıkan, 50 yıllık oyuncuk kariyerinde 120’yi aşkın filmde rol aldı.

Arıkan, ‘Tosun Paşa’ filminde canlandırdığı ‘Seferoğulları’ndan Suphi’ karakteriyle şöhrete ulaşmıştı.

‘Sanatı sanat için yaptık, para için değil’

Daha sonra sektörden uzaklaşan Arıkan, AA’ya verdiği röportajda şunları demişti:

“Sinemaya çok emek verdim. Sinemanın nankör bir meslek olduğunu söylüyorlar. Her meslek gibi bunun da yanlışları oluyor. Çok arkadaşımız sokaklarda vefat etti. Huzurevlerinde ölenlerimiz var. Sanatçının geliri az. Türk sinemasında bizim kazancımız yoktu. Yani sanatı, sanat diye yaptık. Şimdikiler gibi para için değil. Gerçekten sanatı, sanat olsun diye yaptık.”