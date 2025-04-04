Torununa terlikle vuran 80 yaşındaki kadına dört yıl iki ay hapis cezası

Denizli’de torununu terlikle dövmekle suçlanan 80 yaşındaki kadına dört yıl iki ay hapis cezası verildi.

9 Ağustos 2024’te Topraklık Mahallesi’nde Asiye Kaytan, birlikte yaşadığı 18 yaşındaki torunu Asiye Vural’ın dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koluna terlikle vurdu. Ortada şikayet bulunmamasına rağmen soruşturmanın ardından Denizli 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi Kaytan’a kamu davası açtı.

Terlik, Türk Ceza Kanunu’ndaki “Silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır” hükmü gereğince ‘silah’ olarak kabul edildi.

Mahkeme, sanığa ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçunun alt soya karşı ‘silah’ sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle beş yıl hapis cezası verdi. Ceza, takdiri indirimle dört yıl iki aya düşürüldü.

Sanık Asiye Kaytan’ın avukatı Hasan Ozan Orpak, kararın istinafa taşınacağını belirterek, “İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz” dedi.