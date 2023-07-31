Topraklarını savunan Dikmece köylülerine müdahale: Yedi gözaltı

Hatay Dikmece’de tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına karşı çıkan köylülere müdahale eden jandarma, yedi kişiyi gözaltına alındı.

Fotoğraf: ANKA

Dikmece köylülerinin, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı direnişleri üçüncü gününde devam ediyor.

ANKA’dan Dilan Kutlu’nun haberine göre köylülerin kamulaştırılan arazilerine bugün jandarma eşliğinde iş makinaları girdi. Köylüler arazilerinde toplanarak iş makinalarına engel olmaya çalıştı. Jandarma iş makinalarının çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermedi.

Arazilerine geçmek isteyen köylülere jandarma jopla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı köylüler fenalaşırken, bazıları da baygınlık geçirdi. Jandarma yedi kişiyi gözaltına aldı.