Toplumun neredeyse yarısı ‘mafyayla etkili mücadele edildiğine’ inanmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre toplumun neredeyse yarısı mevcut iktidarın ‘mafya ve suç örgütü liderleriyle etkili mücadele’ etmediğini düşünüyor.
Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.
Buna göre halkın yüzde 34’ü mafya ve suç örgütü liderleriyle ‘etkili mücadele edildiğini’ düşünürken yüzde 47’lik kısım ‘etkili mücadele edilmediğini’ ifade etti.
“Mafyatik örgütlerin korunduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 61’i “Evet” yanıtını verirken, İYİ Parti seçmeni yüzde 85’le bu tabanda birinci.
“Mafyatik kişi ve grupların arttığını düşünüyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 57’si “Evet” dedi.