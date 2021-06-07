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Yaramazlara biraz batar!

Toplumun neredeyse yarısı ‘mafyayla etkili mücadele edildiğine’ inanmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre toplumun neredeyse yarısı mevcut iktidarın ‘mafya ve suç örgütü liderleriyle etkili mücadele’ etmediğini düşünüyor.

Fotoğraf: AA

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.


Buna göre halkın yüzde 34’ü mafya ve suç örgütü liderleriyle ‘etkili mücadele edildiğini’ düşünürken yüzde 47’lik kısım ‘etkili mücadele edilmediğini’ ifade etti.

“Mafyatik örgütlerin korunduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 61’i “Evet” yanıtını verirken, İYİ Parti seçmeni yüzde 85’le bu tabanda birinci.

“Mafyatik kişi ve grupların arttığını düşünüyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 57’si “Evet” dedi.

Mafya ile etkili mücadele ediliyor mu?

Mafyatik örgütlerin korunduğunu düşünüyor musunuz?

Mafyatik kişi ve grupların arttığını düşünüyor musunuz?

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