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Yaramazlara biraz batar!

Toplantıda memura tokat atan gümrük bölge müdürü görevden alındı

Bir memura tokat attığı görüntüleri ortaya çıkınca büyük tepki çeken Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, görevden alındı.

CHP Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan’ın bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı videoyu paylaşmıştı.


Videoda bir toplantıda konuşan Erdoğan’ın, ayakta duran iki memuru göstererek, “İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş” dediği ve sonra bir memura tokat attığı anlar yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada “Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır dendi.

Bölge müdüründen gümrük memuruna toplantıda tokat

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Toplantıda memura tokat atan gümrük bölge müdürü görevden alındı

Bir memura tokat attığı görüntüleri ortaya çıkınca büyük tepki çeken Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, görevden alındı. CHP Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan’ın bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı videoyu paylaşmıştı. Videoda bir toplantıda konuşan Erdoğan’ın, ayakta duran iki memuru göstererek, “İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama […]

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Akşam Postası / 30 Aralık 2022

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