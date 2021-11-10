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Yaramazlara biraz batar!

Tom Hanks’in ‘Cast Away’deki ‘rol arkadaşı’ 3 milyon liraya satıldı

ABD’li oyuncu Tom Hanks’in ıssız bir adada geçen filmi ‘Cast Away’de karakterine eşlik eden voleybol topu 230 bin sterline (3 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraflar: IMDB

2000 yapımı filmde, Hanks’in canlandırdığı Chuck Noland, çalışanı olduğu FedEx şirketine ait uçağın kaza yapması sonucu ıssız bir adaya düşer. Dört yılını geçirdiği bu adada tek arkadaşı kargo paketlerinin birinden çıkan voleybol topudur. Noland kanıyla yüz çizip zamanla saç da yaptığı topa Wilson adını verir ve zaman zaman sohbet eder.


Prop Store’un açık artırmaya çıkardığı Wilson’ın, adadaki son günlerin çekiminde kullanılan versiyonu tahmin edilenin dört katı fiyata alıcı buldu.

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