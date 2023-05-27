Tom Hanks: Çaba isteğe bağlıdır, ancak hakikat kutsaldır

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Tom Hanks, onursal doktora aldığı Harvard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuştu.

Fotoğraf: Harvard Üniversitesi

Forrest Gump, Yeşil Yol, Er Ryan’ı Kurtarmak gibi çok sayıda ünlü filmin başrol oyuncusu 66 yaşındaki oyuncu Hanks, önceki gün ABD’nin en saygın üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nden fahri sanat doktorası aldı. Törende üniversitenin taze mezunlarına seslenen oyuncu, ‘propaganda ve düpedüz yalanların zamanla aşınacağını’ söylediği konuşmasında “Gerçek kutsaldır” dedi.

Profesör ‘Robert Langdon’

Tom Hanks konuşmasının başında, Harvard’dan doktora derecesi almak için ‘Da Vinci Şifresi’ filminde Harvard profesörünü oynamak dışında ‘hiçbir iş yapmadığını’ söyleyerek dinleyenleri güldürdü.

Gençlere hitabında ‘hakikat‘, ‘adalet‘, ‘seçim‘ gibi kavramların Amerika’daki izdüşümlerine değinen Hanks, ‘üç tip Amerikalı’ olduğunu söyledi: “Herkes için özgürlük isteyenler, istemeyenler ve bu duruma kayıtsız kalanlar. Herkes için özgürlük ilkesini benimseyenler bölünmez bir ulus yaratma konusunda başarılı olabilir. Diğerleriyse ayak bağı olur.”

Gerçek artık veriye ya da sağduyuya dayanmıyor

Hanks, ‘hakikat‘ kavramının uğradığı erozyonu şöyle dile getirdi: “Bazıları için gerçek artık ampirik (deneysel) değil. Ne verilere ne sağduyuya dayanıyor. Gerçeği söylemek artık kamu hizmetinin bir ölçütü değil. Gerçek artık korkularımızın merhemi ya da eylemlerimizin rehberi değil. Hakikat artık fikirlere göre şekillendiriliyor. Sahte uzmanlıklar, hakikati tahrif etmek için büyük bir cüretle kullanılıyor.”

Çaba isteğe bağlıdır, gerçek kutsal

Tom Hanks, hayatın seçimlerle şekillendiğini vurgulayarak, “Her gün, her yıl ve her mezun olan sınıf için yapılması gereken bir seçim vardır” dediği konuşmasında, mezuniyet sonrasını ‘hiç bitmeyen bir mücadele’ olarak niteledi: “Eğer Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyorsanız, sorumluluk sizindir. Çaba isteğe bağlıdır, ancak gerçek kutsaldır, değiştirilemez. Cumhuriyetimizin temel taşına yontulmuştur.”