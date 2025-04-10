Tolga Karaçelik 'Saykoterapi'yle İstanbul Film Festivali'nde

Yönetmen Tolga Karaçelik’in yeni filmi ‘Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi’ Türkiye prömiyerini 44’üncü İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

Karaçelik’in dördüncü yapımı, ayrıca yönetmenin İngilizce çektiği ilk film.

Filmin başrollerinde Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro yer alıyor. Karaçelik yıllar sonra ‘Gişe Memuru’ ve ‘Sarmaşık’ filmlerinde çalıştığı oyuncu Nadir Sarıbacak’la da ‘Saykoterapi’ aracılığıyla bir araya geliyor.

Film, evliliği yolunda gitmeyen bir yazarın emekli olduğunu öne süren bir seri katille tanışmasını ve katilin yazarın kitabı için danışmanlık yapmasını anlatıyor.

New York’ta çekilen ve ilk gösterimini orada yapan film, 11-22 Nisan’daki İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak.