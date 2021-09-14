Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tokat’ta dört gündür kayıp kadını eşinin öldürdüğü ortaya çıktı

Tokat’ın Zile ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan Kadriye Alper’in, eşi tarafından öldürülüp gömüldüğü belirlendi.

Fotoğraf: Diken

AA’nın aktardığına göre polis ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan 32 yaşındaki kadının bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.


Soruşturma kapsamında kadının telefonundan yakınlarına mesaj gönderildiğini tespit eden ekipler, şüphe üzerine Alper’in boşanma aşamasındaki eşini gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Kadriye Alper’i öldürüp belediyenin hafriyat boşalttığı alana gömdüğünü itiraf etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan Alper’in cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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