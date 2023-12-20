Togg dolandırıcılarına 60 yıla kadar hapis talebi

Yerli otomobil Togg adına sahte site oluşturarak, alıcıları dolandırmakla suçlanan zanlılar hakkında 18 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: AA

Togg’u satın almak isteyenleri kurdukları sahte internet sitesi üzerinden dolandırdıkları iddia edilen altı şüpheli hakkında 18’er yıldan 60’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA’nın haberine göre iddianamede, 29 Mart’ta ‘https://togg.satisonbasvuru.com/index.html’ adresli internet sitesi üzerinden “Togg Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz” başlığı altında, Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi’nin banka hesaplarının paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, sitede söz konusu hesaplara ödeme yapılması istendiğinin tespit edildiği ve dolandırıcılık yapılabileceği şüphesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İddianamede, site üzerinden müştekilerin telefon numaralarına ulaşılıp ‘ön sipariş işlemlerinin tamamlanması için hesap numaralarına 60 bin lira gönderilmesinin’ istendiği, söz konusu hesabın, şüpheli Vedat Biren adına kurulan ‘Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi’ hesabı olduğu ifade edildi.

Şirket isminden şüphelendi

Müştekiler Ersin Sarıtaş, Tamer Özbey ve İsmail Uludağ’ın bu hesaba 60’ar bin lira gönderdikten sonra kendilerini arayan numaralara ulaşamadıkları anlatılan iddianamede, müşteki Himmet Karadağ’ınsa hesap sahibi şirket unvanından şüphelenerek talep edilen miktarı göndermediği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Karadağ’ın, 28 Mart’ta Togg’a başvurmak için internette araştırma yaptığını, orijinal profesyonel site görünümüne sahip söz konusu portala girdiğini ve kimlik bilgilerini yazarak ön sipariş oluşturduğunu söylediği belirtildi.

Karadağ’ın, 5 dakika içerisinde telefonla aranarak saat 18.00’e kadar hesap numaralarına 60 bin lira göndermesinin istendiğini, alıcı kişinin hesap numarasından şüphelenip araştırma yaptığında Togg’la alakası olmadığını anlayıp parayı göndermediğini anlattığı kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Vedat Biren, Türker Ak, Murat Dönmezoğlu, Levent Uzun, Haluk Uzun ve Berin Er’in, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 18’er yıldan 60’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.