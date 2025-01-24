TOBB: 2024'te kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bir önceki yıla göre 2024’te kurulan şirket sayısının yüzde 10,2 azaldığını, kapanan şirket sayısınınsa yüzde 21,4 arttığını duyurdu.

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TOBB, 2024’e ilişkin kurulan-kapanan şirket verilerini açıkladı.

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,2 azalışla 115 bin 463’e gerilerken kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 artışla 31 bin 416’ya yükseldi.

Buna göre Aralık 2024’te kurulan şirket sayısı 2023’ün aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 12 bin 659 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısıysa yüzde 26,9 artışla 7 bin 555’e çıktı.