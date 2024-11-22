Ekimde 11 bin şirket kuruldu

Türkiye’de kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 10 bin 808 oldu. Kapanan şirket sayısıysa yüzde 13,2 artışla 2 bin 440.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), duyurduğu ekime ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 5,5 artışla 10 bin 243’ten 10 bin 808’e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,2 artarak 2 bin 440’a çıktı. Eylülde 2 bin 156 şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 8,6 arttı.

Ekimde 11 bin 44 şirket ve kooperatif kuruldu

İstatistiklere göre gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2, kooperatif sayısı yüzde 4,8 azaldı.

Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 40, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,9 arttı.

Ekimde tüm illerde şirket kurulduğu görüldü.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin sektörleri şöyle:

Ticaret: 3 bin 728

İnşaat: 1635

İmalat: 1453

Ekimde 236 kooperatif kurulurken bu kuruluşların 157’si konut yapı, 39’u işletme, 11’i turizm geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.

10 ayda 92 bin 712 yeni şirket

Türkiye’de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 92 bin 712’ye geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısıysa yüzde 21,2 artışla 21 bin 230’a yükseldi.