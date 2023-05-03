TMSF, Türk Ticaret Bankası’nın satışını onayladı

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Türk Ticaret Bankası’nın İhracatı Geliştirme AŞ’ye (İGE) devrini onayladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) görüşünün ardından Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu nihai kararını verdi.

Kurul, Türk Ticaret Bankası’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE’ye devrini uygun buldu.

1913 yılında kurulan ve 2001 yılında BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF tarafından ihaleye çıkarılmıştı.

TMSF’nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.