TMSF,  iki şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal / Atlas Halı ve Nakpilsa’yı toplam 1 milyar 800 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

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İhalelerde ‘kapalı zarf‘ ve ‘açık artırma‘ usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 180 milyon lira teminat yatırılması ve 28 Kasım saat 16:00’ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 29 Kasım’da saat 11:00’de TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

‘FETÖ‘ soruşturması kapsamında aralarında Royal Halı’nın da bulunduğu Naksan Grubu şirketleri 2016 yılında kayyıma devredilmişti. Mahkeme kararı Yargıtay tarafından da onanmış ve Naksan Grubu şirketlerinin mülkiyeti Hazine’ye geçmişti.