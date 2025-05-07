TMSF, Bellona'yı sattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni sattı.
NTV’nin aktardığına göre TMSF’nin satışa ilişkin açıklaması şöyle:
“Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.”
İhalede muhammen bedel 7 milyar lira olarak belirlenmişti.
TMSF, ihalede uygun teklif veren yatırımcıların Rekabet Kurumu izin süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.