Banka hesaplarında 'unutulan' 507 milyon lira TMSF'ye aktarıldı

Banka hesaplarında 10 yıldır işlem yapılmayan 507 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarıldı.

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Hak sahiplerince 10 yıl süreyle işlem yapılmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımıyla TMSF hesaplarına aktarılıyor.

31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan yaklaşık 507 milyon lira da 2024’te TMSF hesaplarına aktarıldı.

O miktarlar ve cinsleri şöyle:

124 milyon 88 bin 469,77 lira

4 milyon 597 bin 28,82 dolar

5 milyon 653 bin 976,67 avro

202 bin 224,56 sterlin

138 bin 623,22 İsviçre Frangı

6 milyon 473 bin 84,01 Japon Yeni

140 bin 371,80 Norveç Kronu

358 bin 362,57 İsveç Kronu

114 bin 387,49 Danimarka Kronu

29 bin 457,34 Avustralya Doları

1470,24 Suudi Arabistan Riyali

2 bin 535 Kanada Doları

506 milyon 662 bin 509 lira tutarında kıymet

Zaman aşımına uğrayan ve bankalarca TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı 1 milyon 672 bin 473 oldu.

14 Haziran son gün

31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2025’te ilan edilen hesaplar için 14 Haziran’a kadar ilgili banka veya bankalara başvurulması gerekiyor.

2023’te 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan 429 milyon 876 bin 477,77 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye aktarılmıştı.



