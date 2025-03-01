Banka hesaplarında 'unutulan' 507 milyon lira TMSF'ye aktarıldı

Banka hesaplarında 10 yıldır işlem yapılmayan 507 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarıldı.
Hak sahiplerince 10 yıl süreyle işlem yapılmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımıyla TMSF hesaplarına aktarılıyor.
31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan yaklaşık 507 milyon lira da 2024’te TMSF hesaplarına aktarıldı.
O miktarlar ve cinsleri şöyle:
- 124 milyon 88 bin 469,77 lira
- 4 milyon 597 bin 28,82 dolar
- 5 milyon 653 bin 976,67 avro
- 202 bin 224,56 sterlin
- 138 bin 623,22 İsviçre Frangı
- 6 milyon 473 bin 84,01 Japon Yeni
- 140 bin 371,80 Norveç Kronu
- 358 bin 362,57 İsveç Kronu
- 114 bin 387,49 Danimarka Kronu
- 29 bin 457,34 Avustralya Doları
- 1470,24 Suudi Arabistan Riyali
- 2 bin 535 Kanada Doları
- 506 milyon 662 bin 509 lira tutarında kıymet
Zaman aşımına uğrayan ve bankalarca TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı 1 milyon 672 bin 473 oldu.
14 Haziran son gün
31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2025’te ilan edilen hesaplar için 14 Haziran’a kadar ilgili banka veya bankalara başvurulması gerekiyor.
2023’te 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan 429 milyon 876 bin 477,77 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye aktarılmıştı.