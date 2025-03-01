Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta avro yüzde 1,75, dolar 0,28 artarken, gram altın yüzde 2,68 değer kaybetti.

Fotoğraf: Canva

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,64 değer kaybıyla 22 bin 630 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,28 yükselişle 36,5130 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,75 primle 37,9910 lira oldu.

Geçen hafta 46,0600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13 değer kaybederek 46,0010 liraya düştü.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,05 azalışla 40,4700 liradan alıcı buldu.