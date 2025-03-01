Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59 değer kazanarak 9.658,72 puandan tamamladı.

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Endeks hafta içinde en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,03 artarak 11.718,55 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 9.593,13 puan, sanayi endeksi yüzde 0,20 artışla 12.141,80 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,07 yükselişle 15.411,11 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,93’la ASELSAN oldu.

ASELSAN’ı yüzde 7,08’le CVK Maden ve yüzde 6,57’le Altınay Savunma izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,38’le Reeder Teknoloji, yüzde 9,32’le Smart Güneş Enerjisi ve yüzde 7,28’le Borusan Boru Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 539 milyon lirayla Garanti BBVA, 426 milyar 132 milyon lirayla ASELSAN ve 425 milyar 385 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.