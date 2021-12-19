TL’deki düşüş 1 lirayla çalışan otomatları da vurdu: Makineler hurdaya çıkmak üzere

Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı otomat makinalarını da vurdu.

İşletmecileri, madeni 1 lira ile çalışan makinalardan para kazanamadıkları için batma noktasına geldiğini söyledi ve ekledi: “2 TL, 3 TL, 5 TL gibi güçlü madeni paralara ihtiyacımız var.“

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen yapılan faiz indirimleri Türk Lirası’nın değerinin hızla kaybolmasına neden oldu. Dolar kuru sene başından bu yana yüzde 120’nin üzerinde artarken, madeni paraların maliyeti de mevcut değerlerinin neredeyse iki katına ulaştı.

İstanbul Kağıthane’de otomat makinaları için oyuncak üreten Ali Emre’ye göre şu anda 1 TL ile çalışan otomatlarda sıkıntı oldukça büyük.

Emre, acilen daha yüksek değerli madeni paralara ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz otomat satış makinaları ve ürünlerini üretiyoruz. 20 kuruşa mal olan oyuncaklar, şu anda kendi ürettiğimiz halde 90 kuruşa yakın maliyetler oluştu. Burada 1 TL en güçlü madeni paramız olduğu için makinanın içine koyduğumuz ürünler 1 TL’nin çok altında olmalı ki bu makinadan para kazanan işletmeciler de para kazanabilsin. Sektörün devam etmesi için 2 TL, 5 TL gibi güçlü madeni paralara ihtiyacımız var. Eğer bu paralar acil olarak çıkmazsa makinaları hurdaya vereceğiz. Daha güçlü paramız olmadığından artık ürettiğimiz makinaları satamaz duruma geldik.”

ANKA’nın haberine göre Konya’da otomat makinalarını işletmelere kiralayan, ismini vermek istemeyen bir firma sahibinin değerlendirmeleri ise şöyle: “Yaklaşık 2004 yılından beri bozuk parayla çalışan otomat makinaları işletmeciliği yapıyorum. Bu ürünler 1 TL’ye satılmakta. Bu ürünlerin içerisindeki maliyeti 90 kuruşa dayanmış durumda. Ama biz bunları mecburen 1 TL’ye satmak zorunda kalıyoruz. Bu makinaları belirli firmalardan satın alıp bazı işletmelere koyup, ortaklı bir şekilde çalıştırıyoruz. Ama artık, girdi fiyatlarının yükselmesi sebebiyle ürünlerin satışını yapamıyoruz. Bu makinalardan alınan her ürün bizi zarar ettirmekte o yüzden madeni para olan 1 TL’nin artık yetersiz kaldığını, bu madeni paraların yerine 2,5 TL, 3 TL ya da 5 TL gibi madeni paraların çıkmasını istiyoruz. Buradan ekmek yiyen binlerce insan var. Ama ne yazık ki makinaları şu anda depoya kaldırdık.”