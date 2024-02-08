TL mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir önceki haftaya göre azalırken 1-3 aylık ortalama mevduat faizi yüzde 51’e tırmandı.

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Bankacılık sektörü toplam mevduatı gerilerken, TL mevduat faizinde sıçrama görüldü.

BloombergHT’nin haberine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 Şubat’la biten haftada önceki haftaya göre 207,1 milyar lira azalarak 15 trilyon 280 milyar liraya gerilerken, ortalama mevduat faizleri yükseldi.

Merkez Bankası (MB) verilerine göre ihtiyaç kredi faizleri düşüşünü sürdürerek yüzde 60,7’ye gerilerken ticari kredi ve mevduat faizlerinde artış izlendi.

Türk lirası mevduat faizinde bir süredir devam eden ve 25 Ocak haftasında yüzde 50’nin altına gerileyen TL mevduat faizi 2 Şubat haftasında yüzde 51’e tırmandı.

Toplam mevduat geriledi

Merkez Bankası (MB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 2 Şubat’la biten haftada 207 milyar 97 milyon 721 bin lira azalışla 15 trilyon 279 milyar 870 milyon 135 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,2 düşüşle 8 trilyon 664 milyar 556 milyon 779 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduatsa yüzde 0,8 azalışla 5 trilyon 995 milyar 97 milyon 498 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 209 milyar 199 milyon dolar düzeyinde kaydedilirken bu tutarın 176 milyar 290 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.