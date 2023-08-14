TİP’ten Bahar Feyzan hakkında suç duyurusu ve dava

Türkiye İşçi Partisi (TİP), ‘CHP’den 30 milyon lira alarak seçime girdiğini’ iddia eden Youtube yayıncısı Bahar Feyzan hakkında suç duyurusunda bulunacak. Feyzan hakkında manevi tazmiat davası da açılacak.

Fotoğraf: YouTube

Feyzan, sitesinde TİP’in CHP sermayesiyle seçime girdiğini ve 30 milyon lira aldığını iddia etmişti. Feyzan kaynağını açıkladı. TİP yönetimiyse suç duyurusunda bulunulacağını ve tazminat davası açılacağını bildirildi.

Tazminat davasından elde edilecek gelirin tamamının depremzedeler için kullanılacağı belirtilen TİP’in açıklaması şöyle:

*Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır.

*TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi ‘gazetecilerin’, reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır.

*Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır.