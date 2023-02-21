TİP, Erdoğan’a çağrıda bulundu: Küfretme, istifa et!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), binlerce kişinin ölmesine neden olan depremlere etkili müdahale edilmediğini söyleyenlere hakaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a istifa çağrısında bulundu.

Erdoğan, depremler sonrasındaki eksiklikleri dile getirenlere ‘sevgi dolu’ ifadelerle seslenmişti: ”Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen haftaki konuşmasında hızını alamamış, eleştiri yapanlara ”Sahtekarlar, haşeratlar, tabansızlar, sefiller, aymazlar” demişti.

TİP, Erdoğan’a sözlerini hatırlatarak, çağrıda bulundu: “Küfretme, istifa et!”