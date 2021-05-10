Timur Soykan: Türkiye’de tonlarca kokaini teslim alacak paraya ve güce sahip baronlar var

Son olarak Güney Amerika ülkesi Ekvador’daki Bolivar Limanı’ndan yola çıkan gemiye Orta Amerika’daki Panama’da perşembe günü operasyon yapıldı. Varış noktası Mersin Limanı olan konteynerde 616 paket kokain yakalandı. Bolivar Limanı’nı Kocaeli Dilovası’ndaki liman gibi Türk şirketi Yılport işletiyordu.

Tüm bu sevkıyatlar, milyarlarca dolarlık zehir ticareti için on milyonlarca dolarlık rüşvetlerle Türkiye’den yollar açıldığını ortaya koyuyor. Yani Türkiye’de tonlarca kokaini teslim alacak paraya ve güce sahip baron ya da baronlar var. Bu kişilerin yakalanan her ‘mal’da milyonlarca dolar kaybettiğini ve büyük riskler aldığını unutmayın. Bu nedenle yolu güvenli kılacak bağlantıları, rüşvet ağlarını kurmadan böyle bir sevkıyata asla girmezler. Yani son zamanlarda Türkiye’den tonlarca kokainin geçtiğini tahmin etmek zor değil.

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Timur Soykan’ın yazısı