Timur Soykan: Gezi’ye sarma sarıp getiren teyzeler mi etki ajanı?

Gezi Davası ile ilgili tebliğnameyi yazan Yargıtay Savcısı, milyonlarca insanı etki ajanları, nüfuz casuslarının sokağa çıkardığını savunuyor.

Gezi eylemlerine katılanların büyük çoğunluğunun terörist olduğunu savunuyor. Böyle senaryoya film repliğiyle yanıt verilir. İtiraz ediyorum: Gezi Direnişi’ne katılmış biri olarak tanıklık ediyorum. Sokağa çıkanların çok büyük çoğunluğu hayatında ilk kez eyleme katılmış insanlardı. Evlerinden eşofmanlarıyla çıkan, Taksim’e yürüyen binlerce insanı gördüm. Gezi Direnişi’ne katılmış milyonlarca insanı tanık gösteriyorum. Evlerine gelip ya da telefonla arayıp sokağa çıkmalarını söyleyen bir ajan oldu mu? Çıkıp bunu söyleyecek tek kişi var mı?

Gezi Parkı’na sarma sarıp getiren teyzeler mi etki ajanı? Poğaça taşıyan amcalar mı nüfuz casusu? Biber gazına karşı gözümüze talcid süren talcidman mi yönlendirici ajan?

Milyonlarca tanığız ve kefiliz birbirimize.

Timur Soykan’ın yazısı