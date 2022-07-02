Timur Akkurt: Türkiye’yi bekleyen tehlike

Ekonomik sıkıntıların tavana çıktığı bugünlerde en büyük sorun, yeterli beslenememe ve sağlıklı gıdalara erişim güçlüğü. Hatta erişememe diyebiliriz.

Coşkun Aral ile birlikte bu konuyu bir süredir aramızda konuşuyorduk. Hatta Coşkun abi Türkiye’nin Pazarları, Eskişehir bölümümüzde “Bu konuyu biraz daha öne çıkartalım” diyerek, “Özel bir yemek yapalım” dedi.

Tavuk ciğeri ve dana böbreği ile makarna yaptık. Gençler protein almak zorunda, Eskişehir öğrenci kenti, biz de ‘onlara hem besin değeri yüksek hem de doyurucu ve asıl önemlisi ucuz bir şekilde menü çıkartalım’ diyerek bir bölüm hazırladık.

Timur Akkurt’un yazısı