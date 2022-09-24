Timur Akkurt: Sanal sanat başımıza iş açacak

Yapay zeka, algoritma, metaverse, artırılmış gerçeklik, otonom….

Son zamanlarda her gün bu kelimelerle karşılaşıyoruz. Bu kelimelerin hepsinin ya da bazılarının kombinlenmesi ile çok daha farklı boyutlara ulaşılabiliyor. Dünya çapında stok fotoğraf ve video satışı yapan Getty Images üyelerine bir mesaj yayınladı. Bu site üzerinden fotoğraf, çizim, video görüntülerin satışı yapılmakta. Çok ciddi bir ekonomi dönmekte. Bence stok sitesi burada ilginç bir karar vererek önemli bir tehlikenin farkına varmış durumda. Gelen mesajın içeriği,

“Yapay zeka tarafından oluşturulan; video, fotoğraf, çizim gibi üretilmiş tüm çalışmaların platformdan kaldırılacağını, yenilerinin yüklenmesinin engelleneceğini bildiririz” diyordu.

Evet otonom araçların trafikte nasıl kullanılacağını, kaza yaparsa kim suçlu olacağını mevcut regülasyonlarla çözebilmiş değiliz. Kurallar bu alanda yazılmaya devam etmekte. Şimdi sanat dünyası da bu dalganın içine girmiş vaziyette.

Timur Akkurt’un yazısı