Timler iş başında: Kelek kavuna, kabak karpuza geçit yok!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, olgunlaşmamış meyve hasadının önüne geçilmesini amaçlayan ‘ham kavun-karpuz timi’ denetimlere başladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Türkiye’nin önemli tarım üretim merkezlerinden Tarsus’ta kaymakamlık öncülüğünde başlatılan çalışmayla kurulan ekip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarsus Ziraat Odası personelinden oluşuyor.

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Tim, sezon boyunca tarlalarda yapacağı kontrollerle olgunlaşmamış ürün hasadını engelleyecek, sebze meyve halinde de denetimlerde bulunarak ham ürün tespiti halinde ceza uygulayacak.

Sebze meyve halindeli denetime katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan şunları söyledi: “Tarsus ülkemizin önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Üreticilerimizin ve tüccarlarımızın hasat yaparken karpuz ve kavunun tam olgunlukta olmasına özen göstermelerini bekliyoruz. Aksi takdirde yasa gereği idari para cezası uygulanacaktır.”