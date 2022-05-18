‘TikTok’un yaşlıları’ araştırması: 86 yaşındayım ama senden daha iyi twerk yaparım

“Bu yaşta insanların TikTok’ta ne işi var?” Gençlerin sanal oyun parkı olarak görülen TikTok’la ilgili akıllarına gelen bu soruya Yale Üniversitesi’nden akademisyen araştırmasıyla yanıt veriyor: Yaşlılar belli bir yaş üstünün teknofobik olduğu varsayılan yaş ayrımcı klişelere meydan okumak için kullanıyor.

Fotoğraflar: TikTok

Araştırma milyon takipçili 60 yaş ve üzeri kişilere ait TikTok hesaplarının sayısının giderek arttığını gösteriyor. Enerjilerini sergilemek için platformu kullanan TikTok yaşlıları, yaşlıca insanların nasıl davranması gerektiğine dair beklentileri yıkıp yeniden inşa ediyor.

Not Too Old for TikTok: How Older Adults Reframing Aging (TikTok için çok yaşlı değil: Yaşlılar yaşlanmayı nasıl yeniden şekillendiriyor) isimli makalenin yazarı, ABD’deki Yale Üniversitesi’nden Dr. Reuben Ng “TikTok yaşlıları, yaşlılık klişelerine aslında kendi yaşlılık durumlarını benimseyerek hatta kutlayarak karşı çıkan başarılı içerik üreticileri oldular” diyor.

Ng, ilginç bir şekilde, TikTok yaşlılarının çoğunun ‘yaşlı kadınların pasif, yumuşak huylu ve zayıf olduğu şeklindeki yaygın klişelere şiddetle direnen, bunun yerine kendilerini sert ve hatta ağzı bozuk olarak sunmayı tercih eden‘ kadınlar olduğunu söylüyor.

Yaş ayrımcı stereotiplerin sosyal medyada gençler arasında çok yaygın olduğunu gösteren güçlü kanıtlar olduğunu belirten Ng “Bu önyargılar pandemide en yüksek seviyeler ulaştı. Bu süreçte virüs ‘Boomer savar’ olarak bile anıldı” diyor.

Gerontologist isimli dergide yayınlanacak makalede Ng bu yaşlı karşıtı önyargıların gücünü yaşlıların sosyal medyaya katılımın ne kadar hayati olduğunun göstergesi olarak yorumluyor.

Makalede 100 bin ila 5,3 milyon takipçisi olan 60 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından paylaşlan 1382 video incelendi. Yaşlarıyla ilgili açıkça konuştukları videolar toplamda 3,5 milyar kereden fazla izlendi.

NG bu videoların yüzde 71’nde yaşlılıkla ilgili klişeler karşı çıkıldığını gördü.

Analiz edilen her beş videodan birinde yaşla ilgili kırılganlıklara ışık tutulurken her 10 videodan birinde hem gençler hem akranları arasındaki yaş ayrımcılıkları ifşa edildi.

Başka videolar da yaşlıların gençlerden daha üstün olduğuna dikkat çekildi. “86 yaşında olabilir ama senin gibi tüy sıkletten daha çok içebilirim”, “86 yaşında olabilirim ama senden daha iyi twerk yaparım” gibi içerikler olduğu görüldü.

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