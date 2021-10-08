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Yaramazlara biraz batar!

TikTok’ta tehlikeli challenge: Bir öğrenci öğretmenini yumrukladı

ABD’de bir lise öğrencisi, öğretmenini yumruklayarak hastanelik etti. Öğrencinin TikTok’taki ‘öğretmenini tokatla’ challenge’ından etkilendiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Ekim ayı bazı TikTok kullanıclar tarafında ‘öğretmen tokatlama ayı’ ilan edilmişti.


Louisiana eyaletinde 18 yaşındaki Covington Lisesi öğrencisi Larianna Jackson, ders zili çaldıktan sonra çoğu öğrenci sınıftan çıktığı sırada 64 yaşınaki İngilizce öğretmenine yumruk attı. Jackson’ın yere düşen öğretmene birkaç yumruk daha attığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Polisin TikTok challenge’ından etkilendiğini düşündüğü saldırıda öğrenci gözaltına alındı. Darp suçlamasından hüküm giymesi halinde Jackson bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin dolar (44 bin 500 lira) para cezası alabilir.

Polis ayrıca hastanede tedavisi yapılan öğretmenin taburcu edildiğini ve olayı görüntüleyen öğrencilerin telefonuna el konduğunu ancak en az bir öğrencinin görüntüyü Facebbok ve Instagram’dan paylaştığını duyurdu.

Okul yetkilileri saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Öğrenciler ile öğretmenler arasında saldırının TikTok’la ilgili olabileceğinin konuşulduğu ancak henüz bu yönde bir kanıta ulaşılamadığı bildirildi.

TikTok ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada platformunda böyle bir trend olduğunu kabul etmeyerek bu tür içerikleri kaldıracağını duyurdu.

Ancak ülkenin farklı yerlerinden da challenge bağlantılı bu tür saldırı vakaları bildirildi.

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