TikTok Müzik: Apple ve Spotify’a dişli rakip mi geliyor?

Video paylaşımı konusunda Instagram’a zor zamanlar yaşatan TikTok, müzik uygulamasıyla da Apple Music ve Spotify’a rakip olabilir.

Grafik: Diken

Business Insider, en popüler video paylaşım uygulaması TikTok’un bağlı bulunduğu ByteDance şirketinin geçen 9 Mayıs’ta müzik uygulaması için ABD’de patent başvurusu yaptığını ortaya çıkardı. Bu haber, popüler uygulamanın yeni bir müzik uygulaması çıkaracağı söylentilerini güçlendirdi.

TikTok Müzik uygulamasının hayata geçmesi durumunda, Spotify ve Apple Music gibi güçlü platformlar yeni ve dişli bir rakiple baş etmek zorunda kalacak.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne yapılan başvuruda, ‘TikTok Music‘ kullanıcıların müzik satın almasına, çalmasına, paylaşmasına ve indirmesine izin veren bir uygulama olarak tarif ediliyor. Ayrıca, kullanıcıların müzik listeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve önermesine, müzik hakkında yorum yapmasına, canlı ses ve video yayını yapmasına olanak tanıyor.

ByteDance, geçen Kasım ayında da Avustralya’da ‘TikTok Music‘ ticari markası için başvuruda bulundu.

Hindistan, Brezilya ve Endonezya’da Resso ile başladı

Müzik uygulaması ByteDance için çok da yeni değil. Şirket 2020’de Hindistan, Brezilya ve Endonezya’da Resso adlı bir uygulamayla müzik işine ısınmaya başlamıştı. Resso, çalma listeleri oluşturma, şarkıları sosyal medyada paylaşma ve uygulamanın topluluğuyla etkileşim kurma gibi özellikler taşıyor.

2021 itibariyle Resso’nun Hindistan, Brezilya ve Endonezya’da 40 milyondan fazla aylık kullanıcısı olduğu belirtiliyor ve bu sayının artması bekleniyor.

Bu yılın başlarında, Insider tarafından yayımlanan bir rapor, Resso’nun aylık aktif kullanıcılarının yalnızca Hindistan’da 1 yılda (Ocak 2021-Ocak 2022) yüzde 304 arttığını, Spotify’ın aynı dönemde ülkede yüzde 38 büyüdüğünü söylüyor.