TikTok ‘ipin ucunu kaçıranları’ uyaracak

TikTok ekran süresi yönetimi için yeniliklerini duyurdu.

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Kısa video uygulaması ve eğlence platformu TikTok, ekran süresini bilinçli bir şekilde yönetmek ve çevrimiçi deneyimlerini kontrol etmek isteyenler için iki yenilik getirdi.

İlk yenilik, ‘mola uyarısı’. Uygulama kullanıcıya kendi belirlediği sürenin sonunda TikTok kullanımına ara vermesi gerektiğini hatırlatan bir uyarı gönderecek.

İkinci yenilik ise ekran başında geçirilen sürenin takip edilebileceği yeni ‘gösterge paneli’. Bu panelde uygulamada geçirilen günlük süre, kaç kez açıldığı, gündüz ve gece saatlerinin dökümü görülebilecek.

Birçok ülkede bugün kullanıma açılan düzenlemeler Türkiye’de ay sonunda aktif hale gelecek.