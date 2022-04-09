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Yaramazlara biraz batar!

Ticari kredilerde keskin artış


Hükümetin yüksek enflasyona rağmen faizleri düşük tutması, şirketlerin kredi talebini artırdı.

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Resmi enflasyon martta yüzde 61,14’e ulaşırken bankalardaki ortalama faiz yüzde 21 seviyesinde.


TL cinsi ticari kredilerde 2022’nin ilk üç ayında artış 340 milyar TL. Bu rakam 2021’in aynı döneminde 33 milyar TL’ydi. Fark 10 kattan fazla.

340 milyar TL’lik TL ticari kredi hacmindeki artışın 144 milyar TL’si kamu bankalarından, yaklaşık 196 milyar TL’lik kısmıysa yerli özel ve yabancı bankaların.

Kredi büyümesinde kamu bankalarına geçen ay aktarılan sermaye transferi etkili.

Uzmanlar üretici enflasyonu yüzde 115 iken, yüzde 20-21’lik ticari kredi faizinin şirketler açısından çok cazip olduğunu söylüyor.

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