Ticaret bakanına göre zam yağmuru bir yerde duracak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hemen her hafta değişen fiyat etiketlerini emtia ve enerjideki aşırı oynaklığa bağladı. Bakana göre bu ‘ilelebet devam edecek bir süreç değil.’

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Mersin’de katıldığı iftardan sonra konuşan bakanın açıklamaları şöyle:

* Şu an yaşadığımız fiyatlardaki bu dalgalanmalar, emtiadaki ve enerjideki bu aşırı oynaklıklardan kaynaklı bir sonuç. Bu ilelebet devam edecek bir süreç değil. Elbette bu fiyatlar enerjideki, emtiadaki girdi maliyetleri üzerindeki bu fiyatlar mutlaka gevşeyecektir ve şu an yaşadığımız bu süreç de sürmeyerek bir neticeye ulaşacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapılıyor, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

* Türkiye’nin geleceği parlaktır, güçlüdür. Dünyada gelişen, büyüyen ülkeler içerisinde baktığınız zaman da en hızlı büyüyen ülkelerin başında ülkemiz geliyor. Geçen sene yaklaşık yüzde 11’lik bir büyümeyle kapattık yılı. Tüm bu kriterler, göstergeler aslında Türkiye’nin doğru yolda olduğunu, ileriye dönük ümit var eden bir ülke olduğunu gösteriyor. Zorluklar var, zorlukları aşmak bizim görevimiz. Bunların da üstesinden geleceğiz.

‘Büyüyen’ Türkiye ekonomisi

Türkiye ekonomisi 2020 yılı verilerinin baz etkisiyle 2021’i yüzde 11’lik bir büyümeyle kapattı. Son 10 yılın en büyük büyüme orana karşın, hane halkının refah düzeyinde bir değişiklik olmadı.

Kişi başına düşen milli gelir 2003-2013 yılları arasında yükselerek ulaştığı 12 bin 582 dolardan 9 bin 539 dolar seviyesine kadar indi.

Ayrıca asgari ücret yüzde sene başında yüzde 50 zamlanmasına rağmen daha mart ayı itibarıyla açlık sınırının 675 lira altına indi.

Enflasyon da şu anda yüzde 61,14’le son 20 yılın zirvesinde.