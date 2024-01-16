Yaramazlara biraz batar!

THY’nin Frankfurt ve Münih seferlerine hava engeli

Türk Hava Yollarının (THY), Almanya’nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Fotoğraf: AA

THY Basın Müşavirliği’nden paylaşılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet’in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY’nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

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