THY ve Pegasus da genelgeyi bekliyor

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 19 günlük tam kapanmaya denk gelen biletler için İçişleri Bakanlığı genelgesinden sonra yönlendirme yapılabileceğini duyurdu. Pegasus Havayolları da aynı yönde bir açıklama yaptı.
Şirketin Twitter hesabında şunlar kaydedildi: “29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.”
Pegasus Havayolları’ndan da benzer bir açıklama yapıldı.