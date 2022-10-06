THY uçağının Hatay’a inişinin ardından lastiği patladı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul-Hatay seferi yapan bir uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını, buna bağlı oluşan ‘aşırı ısınma’ya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu. Üstün, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve sağlık durumlarında bir sorun olmadığını söyledi.

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Üstün, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) – Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”