The Weeknd, konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etmek zorunda kaldı

Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye), ABD’nin California eyaletindeki bir konseri sırasında sesi kısılınca sahneyi terk etmek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

The Weeknd, dün akşam Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu’ndaki tüm biletleri günler öncesinde tükenen konserde üç şarkı söyledikten sonra hayranlarına konseri iptal etmek zorunda olduğunu söyledi.

Şarkıcı, ‘Can’t Feel My Face’ adlı şarkısını yarıda bırakıp sahneden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar sahneye döndü ve sesinin çıkmadığını ve herkesin bilet paralarının iade edileceğini söyleyerek stadyumu dolduranlardan özür diledi. “Size şu an istediğim kalitede bir performans sergileme imkansız” diyen The Weeknd, en kısa sürede onlar için yeni bir konser vereceğine dair söz verdi.

Kanadalı popçu daha sonra Instagram’dan yayınladığı açıklamadaysa şu ifadeleri kullandı: “Sesim ilk şarkıyı seslendirirken gitti. Mahvoldum. Neredeyse kalbim duracaktım. Düzelir diye umdum ama olmadı. Buradaki hayranlarımdan çok özür dilerim.”

Sesindeki sorunun ne kadar ciddi olduğu henüz netleşmeyen The Weeknd’in 13 Eylül’de İsveç’te, 22 ve 23 Eylül’de Kanada’nın Toronto kentinde konserleri var.