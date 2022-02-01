Diken

Yaramazlara biraz batar!

The Walking Dead oyuncusu hayatını kaybetti

The Walking Dead‘ dizisindeki Mike rolüyle tanınan oyuncu Moses J Moseley 31 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Instagram

Ölüm haberini doğrulayan menajeri Tabatha Minchew “Herkes Moses’ı severdi. O da hayranlarını, ailesi ve arkadaşlarını sevdiği gibi severdi. Konuşmaya ihtiyacınız varsa geceyarısı arayabileceğiniz türden bir arkadaştı. Ailesi, arkadaşları ve hayranları tarafından çok özlenecek” ifadelerini kullandı.


Moseley’nin 26 Ocak’ta ABD’nin Stockbridge kentindeki Hudson köprüsünde ölü bulunduğu belirtildi. TMZ’ye konuşan bir aile üyesi önceki pazardan bu yana oyuncudan haber alamadıklarını söyledi.

Ailenin üç gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğu ve oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Aile oyuncunun silahla öldürüldüğünü ifade etti ancak polis ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

The Walking Dead‘ dizisinde canlandırdığı Mike karakteriyle tanınan oyuncu ayrıca ‘Queen of the South‘ ve ‘Watchmen’ dizileri ile ‘Volumes of Blood: Horror Stories‘ filminde rol almıştı.

SON HABERLER

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme faturadan 42 TL düşürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı. Böylelikle, eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.

En güçlü pasaportlar: Türkiye, 50’ye yükseldi

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması güncellendi. Asya ülkelerinden Japonya ve Singapur ilk basamaktaki yerlerini korudu. İkinci sırayı Almanya ve Güney Kore paylaşırken, üçüncü basamakta İtalya, İspanya, Finandiya ve Lüksemburg yer buldu.