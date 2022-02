The Walking Dead oyuncusu hayatını kaybetti

‘The Walking Dead‘ dizisindeki Mike rolüyle tanınan oyuncu Moses J Moseley 31 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Instagram

Ölüm haberini doğrulayan menajeri Tabatha Minchew “Herkes Moses’ı severdi. O da hayranlarını, ailesi ve arkadaşlarını sevdiği gibi severdi. Konuşmaya ihtiyacınız varsa geceyarısı arayabileceğiniz türden bir arkadaştı. Ailesi, arkadaşları ve hayranları tarafından çok özlenecek” ifadelerini kullandı.

Moseley’nin 26 Ocak’ta ABD’nin Stockbridge kentindeki Hudson köprüsünde ölü bulunduğu belirtildi. TMZ’ye konuşan bir aile üyesi önceki pazardan bu yana oyuncudan haber alamadıklarını söyledi.

Ailenin üç gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğu ve oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Aile oyuncunun silahla öldürüldüğünü ifade etti ancak polis ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

‘The Walking Dead‘ dizisinde canlandırdığı Mike karakteriyle tanınan oyuncu ayrıca ‘Queen of the South‘ ve ‘Watchmen’ dizileri ile ‘Volumes of Blood: Horror Stories‘ filminde rol almıştı.