‘The Office’ Suudi Arabistan’da ‘şube açıyor’

ABD’de neredeyse 10, Britanya’da ise 20 yıl önce biten ‘The Office’ dizisi Suudi Arabistan’da yeniden çekiliyor.

Dizinin Amerikan versiyonun başrolünde Steve Carell oynamıştı. Fotoğraf: NBC

Bir TV klasiği haline gelen işyeri komedisi The Office’in orijinal versiyonu Britanya’dan çıkmıştı. BBC Stüdyoları’nın format haklarına sahip olduğu dizi ABD versiyonuyla dünyaca ünlü komedilerden olmuştu.

Şimdi Suudi MBC Stüdyoları dizinin ilk Arapça versiyonunu çekiyor: Al Maktab.

Hollywood Reporter’ın aktardığına göre dizinin çekimleri önümüzdeki ay başlıyor. Dizinin merkezindeki karakteri David Brent/Micheal Scott’ın Arapça versiyonundaki karşılığı Saleh Abuamrh’ın canlandırdığı Malik Al-Tumaifi olacak.

Dizi orijinalinde olduğu gibi bir kağıt firmasında değil kurye hizmeti veren bir şirkette geçecek.

Dizinin yönetmen koltuğundan Mısırlı Hisham Fathi olacak.