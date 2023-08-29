‘The Idol’ dizisi iptal edildi

HBO, ilk sezonunu temmuz başında tamamlayan ‘The Idol’ dizisini iptal etti.

Görsel: HBO

‘Euphoria’nın yaratıcısı Sam Levinson ve ‘The Weeknd’ olarak tanınan şarkıcı Abel Tesfaye’nin tartışmalı dizisi ikinci sezon için geri dönmeyecek.

Başrollerinde Tesfaye ve Lily-Rose Depp’in yer aldığı dizi hakkında verilen bu karar aslında çok büyük bir sürpriz değil.

Deadline geçen yıl yönetmen Amy Seimetz’in ayrılmasının ardından kapsamlı yeniden çekimlerin ve toplam bölüm sayısını beşe çıkaran azaltılmış siparişin ardından geldi.

Yönetmen Amy Seimetz, ‘kreatif farklılıklar’ nedeniyle projeden ayrıldıktan sonra Levinson projeyi devralmıştı. Ancak dizide işler pek yolunda gitmedi. Set koşullarının kötü olduğuyla ilgili haberleri eleştirmenlerin ve izleyicilerin kötü yorumlar takip etti.

Haziranda iptal haberleri çıksa da HBO henüz bir karar verilmediğini kaydederek haberleri yalanlamıştı.

Kanaldan gelen yeni açıklamada, ‘dizinin gördüğü ilgiden memnun oldukları ancak uzun düşünme ve değerlendirmelerden sonra’ yapımcılar ve yaratıcı ekibin ortak kararıyla ikinci sezona devam etmeme kararı alındığı duyuruldu.

Yükselen bir pop yıldızı Jocelyn ile romantik bir ilişkiye girdiği akıl hocası Tedros’un hikayesini konu alan The Idol’ın kadrosunda Troye Sivan, Rachel Sennott, Hari Nef, Debby Ryan ve Blackpink’ten Jennie de yer alıyor. Dizinin bölümleri Türkiye’de BluTV’de bulunuyor.